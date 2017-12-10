Станція Радивилів: нові графіки руху поїздів

З 10 грудня 2017 року запроваджений новий графік руху поїздів на 2017/2018 роки. Про це повідомили в ПАТ «Укрзалізниця». «Розклад деяких поїздів ще допрацьовується. Більш того, наші фахівці працюють над запровадженням додаткових поїздів для того, щоб забезпечити виїзд людей на зимовий відпочинок», – йдеться у повідомленні.

У той же час, прогнозуючи дуже високий попит на період свят, в Укрзалізниці просять пасажирів завчасно спланувати свої подорожі на свята та потурбуватися про квитки.

Публікуємо нові графіки руху поїздів через залізничну станцію РАДИВИЛІВ: