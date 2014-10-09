Станція Радивилів – розклад руху поїздів

Коли в Інтеренті спробувати знайти розклад руху поїздів по станції Радивилів, то можна натрапити на декілька пропозицій. Однак навряд чи якась задовольнить того, хто цим цікавиться, адже популярне словосполучення «розклад руху» нерідко використовується для заманювання відвідувачів на сайти, далекі від залізничного транспорту. Ми ж уміщуємо фото “Розклад руху поїздів” в такому вигляді, в якому його можна побачити у залізничному вокзалі станції Радивилів Львівської залізниці. Він містить графік відправлення пасажирських поїздів по станції Радивилів, а саме таких: поїзд Ужгород – Київ, поїзд Санкт – Петербург – Львів, поїзд Київ – Ужгород, поїзд Могильов – Чернівці, поїзд Харків – Львів, поїзд Львів – Харків, поїзд Чернівці – Могильов, поїзд Львів – Санкт Петербург, також приміських (електричка Радивилів – Львів та електричка Радивилів – Рівне) поїздів у напрямках Львів – Здолбунів, Рівне – Львів.

Додано поїзди:

791 Ковель – Тернопіль , з 29/03/2015, по понеділках, середах, п’ятницях, неділях; прибуття в Радивилів 10.34, відправлення 10.36, прибуття на станцію Тернопіль 13.02.

, з 29/03/2015, по понеділках, середах, п’ятницях, неділях; прибуття в Радивилів 10.34, відправлення 10.36, прибуття на станцію Тернопіль 13.02. 792 Тернопіль – Ковель, з 29/03/2015, по понеділках, середах, п’ятницях, неділях; прибуття в Радивилів 18.50, відправлення 18.52, прибуття на станцію Ковель 23.50.

Іноді, щоб вирушити в далеку дорогу, доводиться вибирати поїзд, який у Радивилові не зупиняється, але зупиняється в сусідньому місті Броди, за 8 км.

Уміщуємо графік руху поїздів по станції Броди.

Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення

Номер поїзда Маршрут Перiодичнiсть Час приб Час вiдпр. Приб. на кінц cт. 99 Закарпаття Ужгород Київ з 29/03/2015 щоденно 0.26 0.28 7.23 43 Прикарпаття Київ Івано-Франківськ з 29/03/2015 щоденно 1.32 1.35 5.45 43 Прикарпаття Івано-Франківськ Київ з 29/03/2015 щоденно 2.03 2.05 8.46 601 ** Братислава Київ 29/03-12/12/2015 щоденно 2.18 2.20 10.04 13 Ужгород Київ з 29/03/2015 щоденно 2.18 2.20 10.04 13 Київ Ужгород з 29/03/2015 щоденно 3.43 3.46 11.48 371 Могилів Львів з 29/03/2015 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 7.46 7.48 9.07 804 Рівне Львів з 30/03/2015 щоденно, крім неділі 8.11 8.14 9.28 791 Ковель Тернопіль з 29/03/2015 по понеділках, середах, п”ятницях, неділях 10.45 10.48 13.02 804 Львів Рівне з 30/03/2015 щоденно, крім неділі 10.59 11.00 12.28 111 Слобожанщина Харків Львів з 29/03/2015 щоденно 11.51 11.54 13.22 806 Полісся Рівне Львів з 29/03/2015 щоденно, крім суботи 14.48 14.49 16.04 806 Полісся Львів Рівне з 29/03/2015 щоденно, крім суботи 17.45 17.46 19.15 792 Тернопіль Ковель з 29/03/2015 по понеділках, середах, п”ятницях, неділях 18.40 18.42 23.50 112 Слобожанщина Львів Харків з 29/03/2015 щоденно 18.51 18.54 12.17 371 Львів Могилів з 30/03/2015 по парних, при двох непарних 28,30,2 21.01 21.04 13.19 99 Закарпаття Київ Ужгород 29/03-22/05/2015 щоденно 23.12 23.14 7.02 99 Закарпаття Київ Ужгород з 23/05/2015 щоденно 23.12 23.14 7.02 99 ** Київ Братислава 29/03-22/05/2015 щоденно 23.12 23.14 18.05 99 ** Київ Братислава 23/05-10/12/2015 щоденно 23.12 23.14 18.05

** – “беспересадочний вагон”

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