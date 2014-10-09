Станція Радивилів – розклад руху поїздів

Коли в Інтеренті спробувати знайти розклад руху поїздів по станції Радивилів, то можна натрапити на декілька пропозицій. Однак навряд чи якась задовольнить того, хто цим цікавиться, адже популярне словосполучення «розклад руху» нерідко використовується для заманювання відвідувачів на сайти, далекі від залізничного транспорту. Ми ж уміщуємо фото “Розклад руху поїздів” в такому вигляді, в якому його можна побачити у залізничному вокзалі станції Радивилів Львівської залізниці. Він містить графік відправлення пасажирських поїздів по станції Радивилів, а саме таких: поїзд Ужгород – Київ, поїзд Санкт – Петербург – Львів, поїзд Київ – Ужгород, поїзд Могильов – Чернівці, поїзд Харків – Львів, поїзд Львів – Харків, поїзд Чернівці – Могильов, поїзд Львів – Санкт Петербург, також приміських (електричка Радивилів – Львів та електричка Радивилів – Рівне) поїздів у напрямках Львів – Здолбунів, Рівне – Львів.
Додано поїзди:
- 791 Ковель – Тернопіль, з 29/03/2015, по понеділках, середах, п’ятницях, неділях; прибуття в Радивилів 10.34, відправлення 10.36, прибуття на станцію Тернопіль 13.02.
- 792 Тернопіль – Ковель, з 29/03/2015, по понеділках, середах, п’ятницях, неділях; прибуття в Радивилів 18.50, відправлення 18.52, прибуття на станцію Ковель 23.50.
Іноді, щоб вирушити в далеку дорогу, доводиться вибирати поїзд, який у Радивилові не зупиняється, але зупиняється в сусідньому місті Броди, за 8 км.
Уміщуємо графік руху поїздів по станції Броди.
Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
|Номер поїзда
|Маршрут
|Перiодичнiсть
|Час приб
|Час вiдпр.
|Приб. на кінц
cт.
|99
|Закарпаття
Ужгород Київ
|з 29/03/2015 щоденно
|0.26
|0.28
|7.23
|43
|Прикарпаття
Київ Івано-Франківськ
|з 29/03/2015 щоденно
|1.32
|1.35
|5.45
|43
|Прикарпаття
Івано-Франківськ Київ
|з 29/03/2015 щоденно
|2.03
|2.05
|8.46
|601
|** Братислава Київ
|29/03-12/12/2015 щоденно
|2.18
|2.20
|10.04
|13
|Ужгород Київ
|з 29/03/2015 щоденно
|2.18
|2.20
|10.04
|13
|Київ Ужгород
|з 29/03/2015 щоденно
|3.43
|3.46
|11.48
|371
|Могилів Львів
|з 29/03/2015 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3
|7.46
|7.48
|9.07
|804
|Рівне Львів
|з 30/03/2015 щоденно, крім неділі
|8.11
|8.14
|9.28
|791
|Ковель Тернопіль
|з 29/03/2015 по понеділках, середах, п”ятницях, неділях
|10.45
|10.48
|13.02
|804
|Львів Рівне
|з 30/03/2015 щоденно, крім неділі
|10.59
|11.00
|12.28
|111
|Слобожанщина
Харків Львів
|з 29/03/2015 щоденно
|11.51
|11.54
|13.22
|806
|Полісся
Рівне Львів
|з 29/03/2015 щоденно, крім суботи
|14.48
|14.49
|16.04
|806
|Полісся
Львів Рівне
|з 29/03/2015 щоденно, крім суботи
|17.45
|17.46
|19.15
|792
|Тернопіль Ковель
|з 29/03/2015 по понеділках, середах, п”ятницях, неділях
|18.40
|18.42
|23.50
|112
|Слобожанщина
Львів Харків
|з 29/03/2015 щоденно
|18.51
|18.54
|12.17
|371
|Львів Могилів
|з 30/03/2015 по парних, при двох непарних 28,30,2
|21.01
|21.04
|13.19
|99
|Закарпаття
Київ Ужгород
|29/03-22/05/2015 щоденно
|23.12
|23.14
|7.02
|99
|Закарпаття
Київ Ужгород
|з 23/05/2015 щоденно
|23.12
|23.14
|7.02
|99 **
|Київ Братислава
|29/03-22/05/2015 щоденно
|23.12
|23.14
|18.05
|99 **
|Київ Братислава
|23/05-10/12/2015 щоденно
|23.12
|23.14
|18.05
** – “беспересадочний вагон”
Також пропунуємо переглянути
З 11 грудня 2016 року через залізничну станцію Радивилів курсує фірмовий швидкісний поїзд №131/132 Харків – Львів «Слобожанщина».
У перший рейс із Харкова потяг вирушив 11 грудня о 20:15 і прибув до Львова наступного дня о 15:57. На станцію Радивилів він прибув 12 грудня о 14:14, відправився о 14:17.
У зворотному напрямку зі Львова потяг вирушає о 18:16. На станцію Радивилів прибуває о 19:55, відправлення о 19:57.
Потяг курсує через день. Тобто в Радивилові в обидва боки він йде 12, 14, 16, 18 грудня і так далі (через день).
У складі поїзда є плацкартні та купейні вагони, а також вагони СВ.
Цей розклад не правельний.
Неправильний – у чому?