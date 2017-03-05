Станцію юннатів у Радивилові ніхто не хоче…

АВТОР · Березень 5, 2017Переглядів 26

Голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик недавно приїздив на засідання гуманітарної комісії Рівненської обласної ради: просив обласних депутатів зробити районну станцію юних натуралістів філією обласної, аби утримували заклад за кошти обласного бюджету.

Як зазначив пан Кондик, оскільки у Радивилівському районі вже створені три об’єднані територіальні громади, районний бюджет фактично залишився без фінансових надходжень. У ньому вистачить коштів, щоб виплачувати зарплату працівникам станції тільки до червня (на утримання апарату райради, до слова, коштів вистачить до серпня).

Радивилів, станція юннатівСтанцію мала б узяти у свою власність Радивилівська міська об’єднана територіальна громада, але вона відмовилася від цього позашкільного закладу. А, за словами пана Кондика, станція юннатів має «хороші напрацювання».

Обласні депутати вирішили повторно звернутися до голови Радивилівської ОТГ Миколи Карапетяна. Якщо він надішле відмову, тоді вже думатимуть, як приєднати радивилівських юннатів до обласної станції.

В обласному управлінні освіти підрахували: якщо зробити у Радивилові філію, то щороку з обласного бюджету доведеться додатково виділяти 400 тис. грн. на її утримання.

Голова бюджетної комісії Алла Черній зазначила, що Радивилівщина — першопроходець утворення територіальних громад і що з подібними проблемами незабаром зіткнуться усі райони Рівненщини.

http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=74827

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