«Староволинські вечорниці» радивилівського дослідника

АВТОР · Березень 30, 2017Переглядів 54

У рамках XV ювілейного сезону Першої у Рівному модної події FASHION TIME відбулися «Староволинські вечорниці», де вперше презентовано відтворену колекцію українського автентичного одягу кінця XIX початку XX століття «Відроджено втрачене».

Її автор – дослідник з Радивилівщини, голова громадської організації «Центр дослідження і відродження Волині», засновник майстерні «Легенди Волині» (Радивилів), кандидат історичних наук Володимир Дзьобак.

Колекцію одягу, відтворену до найменших дрібниць з оригінальних зразків минулих століть, демонстрували рівненські акторки і співачки, дружини гравців НК «Верес» та організаторки події, чий типаж найбільше відповідає уявленням про волинську жінку тих часів. «Староволинські вечорниці» пройшли в ресторані «БарМаки».

Про це повідомив директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига на своїй сторінці у Facebook.

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