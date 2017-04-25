Став директором заповідника «Давній Пліснеськ»

Депутати Львівської облради підтримали кандидатуру Володимира Шелепа на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Давній Пліснеськ» (Бродівський район).

Попередньо Володимир Шелеп пройшов конкурсний відбір, його кандидатуру члени комісії підтримали одноголосно.

Шелеп Володимир Михайлович: 1987 р.н., громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю «Археологія», стаж роботи у сфері культури – 4 роки 2 місяці. Наразі є виконувачем обов’язків директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».

Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» створено рішенням сесії Львівської обласної ради №1449 від 15.09.2015 р. у межах території пам’ятки археології національного значення – Городище літописного міста Пліснеська у с. Підгірці Бродівського району Львівської області. Місто Пліснеськ – одне з найбільших на теренах України давньослов’янське та давньоруське поселення, через яке пролягав один із двох варязьких шляхів в Україну.

Пліснеський археологічний комплекс (який є складовою Заповідника) – це унікальна сукупність різночасових пам’яток, насамперед середньовічної доби. Перші відомі розкопки здійснені ще у 1810 році. До його складу входять:

– давньослов’янський культовий центр кін. VІІ-Х ст.;

– слов’янське городище ІХ-Х ст. (укріплене поселення полісного типу площею близько 450 га, одне з найбільших городищ Східній Європі);

– давньоруське городище ХІІ-ХІІІ ст. (літописний Пліснеськ, який двічі згадується у Повісті минулих літ під 1188 та 1232 рр. та у шедеврі давньоруської літератури – «Слові о полку Ігоревім…» 1187 р.);

– курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. (нині налічує близько 150 курганних поховань варязьких дружинників та їхніх слов’янізованих нащадків; один з найбільших курганних некрополів Київської Русі);

– Підгорецький монастир чину Святого Василія Великого ХІІ–ХVІІІ ст. «здавна іменований Пліснеський, заснований ще у кін. ХІІ ст. монастир є діючим та претендує на статус одного з найдавніших в Україні, чий розвиток був практично безперервним.