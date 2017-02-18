Сторінки історії Підзамчівської школи

Нещодавно в Підзамчівській школі Радивилівської об’єднаної територіальної громади відбулася урочиста зустріч випускників, які закінчили цю школу п’ятдесят, сорок, тридцять, двадцять і десять років тому.

До 1939 року в с.Підзамчому була початкова школа. Упродовж 1937 – 1939 років збудовано двоповерхове приміщення школи, яка і тепер є частиною приміщення Підзамчівської загальноосвітньої школи.

Наприкінці 1939 року відкрита семирічна школа з українською мовою навчання. У роки гітлерівської окупації нашого краю та до 1946 року діяла початкова школа. У 1946 році її було реорганізовано в «семирічку-прогресивку», а в 1951 році реорганізовано в «десятирічку-прогресивку».

У цей час було обладнано хімічний та фізичний кабінети, створено гуртожиток для дітей із сусідніх сіл. У 1968 – 1969 роках добудоване праве крило школи. В 1980-х роках споруджено додаткове приміщення шкільної їдальні та майстерні, введено профільне навчання для учнів 10-11 класів. По закінченню школи учні отримували посвідчення тракториста-машиніста.

У 2011 році на території школи встановлено сучасну блочно-модульну паливну котельню на твердому паливі.

(З сайту Підзамчівської школи Радивилівського району).