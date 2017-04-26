Строката мозаїка радивилівських новин

Після того, як в Україні зріс розмір судового збору, на Рівненщині активно почали ремонтувати приміщення судів. Окрім Рівного, будівельники працюють у Здолбунові, а до кінця року утеплять і фасад Радивилівського районного суду.

⇔Міський голова Радивилова Микола Карапетян вручив гравцям футбольної команди села Гаї-Лев’ятинські Радивилівської об’єднаної територіальної громади п’ятнадцять комплектів сучасної спортивної форми. Це свого роду відзнака за те, що в цьому сезоні гравці збірної села виявилися сильнішими за команду вихованців Радивилівської дитячо-юнацької спортивної школи.

⇔Аграрії області вже посіяли ранні ярі зернові та зернобобові. Найпершими з цією роботою справилися господарники Радивилівського, Здолбунівського, Млинівського, Березнівського та Володимирецького районів.

⇔У групі слухачів Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за професією «Кондитер» відбулася державна кваліфікаційна атестація. Слухачі прибули на навчання і за направленням Радивилівського районного центру зайнятості. До присутніх на ДКА роботодавців звернулася заступник директора центру, координатор консультативних рад навчального закладу Руслана Бодренко (вона – з Радивилова): «Наші слухачі – талановиті і перспективні. Усі вони старанно навчаються, активні та ініціативні під час виробничої практики. Навчальний заклад впродовж 25 років співпрацює із роботодавцями різних галузей, і досвід підтверджує, що саме у взаємодії можна і потрібно враховувати вимоги сучасного ринку праці. Наші випускники поповнили ряди кваліфікованих робітників не лише на Рівненщині. Освітні послуги РЦПТО ДСЗ відомі у багатьох регіонах України і за її межами. З гордістю презентуємо вам наших кондитерів, які працюватимуть професійно, ініціативно, якісно і в задоволення. З такими робітниками ваші підприємства матимуть успіх і перспективу».

⇔Згадно з Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, в Радивилівській ОТГ розпочато атестаційну експертизу освітніх закладів. Перший такий «огляд сил» відбувся в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів села Дружба.

⇔28 квітня, у п’ятницю, в будинку культури Радивилова відбудеться творчий звіт Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа №2 – ліцей». Початок о 17 годині (вхід вільний).

⇔Як уже повідомлялося, 30 квітня в Радивилівському будинку культури відбудеться концерт хореографічних колективів «Калейдоскоп», «Нюанс», «Подих Сходу», «Гран-прі+», «Театру танцю «Радик». Початок о 16 год. (вхід – 25 грн.).

⇔На 25 червня в Радивилові намічено відбіркові змагання на чемпіонат України за програмою «Street workout».

(За публікаціями Інтернет-видань).