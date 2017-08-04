Строката палітра новин Радивилівщини

Радивилівська міськрада приймає у власність Радивилівської ОТГ із спільної власності територіальних громад Радивилівського району Радивилівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та закріплене за ним майно.

Митрополит Рівненський та Острозький Варфоломій звершив Богослужіння з нагоди закладення Свято-Введенського храму в Радивилові поблизу залізничної станції. Поряд діє з 27 листопада 2014 року тимчасова церква. До 1944 року церква Введення в храм Пресвятої Богородиці була в місті з іншого боку привокзального скверу (тепер там Введенська каплиця, провулок Ю.Гагаріна), але зруйнована внаслідок бойових дій.

У селі Баранному Крупецької ОТГ відбулося свято села. Багато фото – тут:

http://krupetska.gromada.org.ua/news/15-51-54-03-08-2017/

6 серпня Радивилівський історичний музей (вул. Кременецька) запрошує городян на перегляд

фільму під відкритим небом. Початок сеансу о 21 год.

Радивилівський лісгосп повідомив, що нині встановлено такі строки полювання: на пернату дичину – з 16 год. 5 серпня 2017 року по 29 жовтня 2017 року; на єнотовидного собаку, лисицю, вовка – з 1 жовтня 2017 року по 28 лютого 2018 року; на зайця-русака – з 5 листопада 2017 по 28 січня 2018 року. Встановлено дні полювання: на пернату дичину – субота (з 18 год)., неділя (повний світловий день); на хутрову дичину – неділя (повний світловий день). З метою відтворення дичини ПОЛЮВАННЯ ЗАБОРОНЕНО: в кварталах лісу 23-27, 45-52, 55-58, 70-72, 79-80, на сільгоспугіддях ДП “Радивилівський КХП” та ТзОВ “Агролан Крупець”, на території Немирівської сільської ради та ТзОВ “Крупецький комбікормовий завод”, на території Хотинської сільської ради, на ставу в селі Рудня.

5 серпня завершуються профілактичні заходи правоохоронців у Радивилівському районі, які були спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації, протидію злочинності, забезпечення охорони прав і свобод людини, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.