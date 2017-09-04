Суд оштрафував депутатів Козинської сільради

Працівники Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області у судовому порядку довели винуватість двох депутатів Козинської сільської ради Радивилівського району (об’єднаної територіальної громади) у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією.

Відтак, Радивилівським районним судом депутатів визнано винними у несвоєчасному поданні без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином, суб’єкти декларування вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, що передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Згідно із постановами районного суду від 22.08.2017 на депутатів сільської ради накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області.