Своє свято відзначають державні службовці району

Сьогодні в Україні відзначається День державної служби. З цієї нагоди Олег Ващук, голова Радивилівської райдержадміністрації, написав у своєму привітанні:

«Шановні працівники та ветерани держслужби!

Державна служба є особливою професією, представники якої несуть подвійну відповідальність за стан справ у державі, адже від якості врядування залежить успішність реформування в усіх сферах суспільного життя. Сьогодні завдяки політичній згоді Президента, Уряду та парламенту державна служба реформується, старі неефективні методи управління відходять у минуле. Нова державна служба будується на принципах верховенства права, патріотизму, законності, ефективності, доброчесності, прозорості та професіоналізму.

Шановні колеги, зважаючи на те, що сьогодні перед нашою державою стоять складні виклики, це вимагає від кожного з нас беззаперечної відданості у справі служіння українському народові. Тож бажаю вам миру, міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, невичерпної енергії та успіхів у всіх хороших справах на благо України!»

Свято встановлено в Україні, «…ураховуючи роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН…», згідно з Указом Президента від 4 квітня 2003 року.

На фото: радивилівські службовці – активні учасники різноманітних заходів.

(Фото: Радивилів.info).