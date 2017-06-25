Святкування Дня молоді в Радивилові

25 відзначався День молоді. Крім свята книги, про яке ми розповіли в іншому фоторепортажі, в Радивилові проводилися і інші молодіжні заходи. Хлопці і дівчата змагалися у вправності при виконанні спортивних вправ, брали участь у різноманітних спортивних змаганнях.

О 18 годині на майдані Незалежності розпочався святковий концерт, у якому виступили й представники «Рівненської ліги сміху», молодіжний хореографічний колектив із Рівного, радивилівські юні артисти. Зі святом радивилівців і гостей міста, зокрема, вітали міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян, який 25 червня відзначав свій день народження, і голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук, якому така ж кількість років сповнюється сьогодні.

Фоторепортаж Василя Семеренка і Володимира Ящука.

Знімки Володимира Ящука дивитися тут: http://photo.i.ua/user/5086/496412/?p=0&r=2361196