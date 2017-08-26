Святкування в Крупецькій об’єднаній громаді

На сайті Крупецької ОТГ Радивилівського району з’явилося повідомлення про відзначення чергової річниці Незалежності нашої держави: “День 23 серпня став особливим для громадськості Крупецької об’єднаної територіальної громади. Адже тут дружною родиною святкували державне свято – День Державного Прапора України – символ свободи і незалежності, слави і відродження України та 26-ї річниці незалежності нашої держави.

Підняття Прапора, яке супроводжувалося виконанням гімну України, стало моментом піднесення та сповнило гордістю за рідну країну серця присутніх на святі.

Урочистості з нагоди свята проходили у актовій залі. Свято відкрив сільський голова Віталій Мошкун, який у своїй промові закликав присутніх берегти і шанувати Державний Прапор, як найвищу національну святиню, та висловив надію, що синьо-жовтий стяг і надалі вселятиме у серце кожного жителя громади гордість та спонукатиме на нові подвиги заради нашої маленької батьківщини.

Особливого шарму заходу надала присутність на ньому людей, які у часи тоталітарного режиму, ризикуючи власною свободою, мали мужність підняти національний прапор біля сільської ради села Михайлівка – Ярослава Порученка, Сергія Дячкова та Івана Крохмаля, які є для односельчан героями свого часу. Спогадами, які уже стали пам’ятною історією для жителів громади і, сподіваємось, передаватимуться з покоління у покоління, поділився Ярослав Порученко.

У нагороду за мужність Ярослав, Сергій та Іван були нагороджені грамотами та цінними подарунками, врученими сільським головою.

Свято продовжилося концертною програмою, номери якої вдало поєднували українську національну пісню і дотепний жарт у виконанні жіночого вокального ансамблю «Чарівниця», вокального виконавця Мирослави Дузінської, працівників сільської ради та вихованців Крупецької школи під керівництвом Марії Кундеус, завідувача Будинку культури села.

На завершення висловлюємо сподівання, що невтомна праця кожного зробить наше життя яскравим і багатим, як кольори Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України”. (http://krupetska.gromada.org.ua/news/20-25-54-25-08-2017/)

На сайті Козинської ОТГ на 16-у год. 26.08 жодного повідомлення про те, як відбувалося святкування, не опубліковано.