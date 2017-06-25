Свято книги в Радивилові. Понад 50 фото

25 червня в Радивилові пройшло свято книги «Час читати» – за участю письменників та видавців Рівненщини, Львівщини і Тернопільщини. Гостей привітав голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик. У нагородженні переможців літературного конкурсу імені уродженця села Березини (нині Радивилівського району) Григорія Чубая взяла участь його дочка Соломія Чубай, яка живе у Львові. Форепортаж Володимира Ящука дає певне уявлення про це дійство, яке відбувалося одночасно в кількох місцях міста: дивитися тут – http://photo.i.ua/user/8110511/496389/?r=9086126&p=0

Згодом інформація буде доповнена прізвищами.