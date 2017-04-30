Свято танцювальних колективів у Радивилові

Сьогодні в Радивилівському міському будинку культури відбувся великий концерт танцювальних колективів, які 25 років тому були започатковані в Радивилові хореографом, ентузіастом своєї справи Наталією Бортник (спочатку це був ансамбль “Калейдоскоп”, згодом виникли інші). Нині поруч із нею працює з танцюристами різного віку її дочка Яна Гуска.

Загалом у колективах танцю «Калейдоскоп», «Подих Сходу» та інших займаються близько трьох сотень хлопців та дівчат, чоловіків та жінок; основна ставка, звичайно, на школярів, яким тут прищеплюють почуття прекрасного, з яких плекають граціозних, натхненних, упевнених у своїх здібностях людей. Дехто з них неспроста обирає собі життєвий шлях, пов’язаний із концертно-театральною сценою, з мистецтвом. Так, серед танців на святковому вечорі був і той, який поставила колишня учасниця «Калейдоскопу», а нині художній керівник хореографічного колективу, який уже кілька років працює на Тайвані, – Софія Кедринська.

Ведуча концертної програми Оксана Чупіна, яку радивилівці знають і як талановиту танцюристку, пожвавила програму читанням віршів, роздумами про Україну і її майбутнє, причому запрошувала до обміну думками і глядачів, а серед них – і голову Радивилівської райдержадміністрації Олега Ващука та голову районної ради Володимира Кондика.

Про долю танцювального мистецтва в Радивилові вела мову Наталія Бортник, висловивши сподівання, що влада й надалі надаватиме підтримку в хороших починаннях.

А ще в заповненому вщерть глядацькому залі передавалася з рук у руки скринька для благодійних внесків на лікування колишнього учасника «Калейдоскопу», а нині актора одного з київських театрів Тараса Мельничука (після закінчення концертної програми оголошено точну суму зібраних коштів).

Публікуємо кілька знімків з цього колоритного свята, зроблених із глядацького місця в залі.