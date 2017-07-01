Свято випускників Радивилівської школи-ліцею

Сьогодні в Радивилові урочисто проводжали в доросле самостійне життя випускників навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака. Варто нагадати, що святковий вечір у випускників Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія» пройшов 27 травня (тоді ж відзначався День міста Радивилова). А ось у школі-ліцеї вирішили, що варто провести це свято після завершення зовнішнього незалежного оцінювання.

На жаль, сильний дощ не дозволив сьогодні випускникам пройти урочистою колоною від школи до міського будинку культури – їх підвезли. Але святкового настрою це не применшило, тим паче, що глядацька зала будинку культури виявилася переповнена – ті, кому не вистачило сидячих місць, юрмилися в проходах.

На святі як на святі: звучали зворушливі привітання, зокрема свого роду підсумок навчанню випускників підбив директор НВК Денис Денисюк, відбулося вручення золотих і срібних медалей сімом випускникам, які проявили найкращі знання, а також – документів про освіту всім випускникам, були підготовлені концертні номери.

Наш фоторепортаж представляє деякі фрагменти цього святкового дійства, побачені кореспондентом Володимиром Ящуком із-зі лаштунків сцени. Щасти вам, випускники 2017-го!

На знімку: випускники-медалісти.

Більше фото (близько 30) дивіться тут: http://photo.i.ua/user/8613838/496763/