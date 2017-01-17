Свято-Вознесенському храму Радивилова – 20 років

Цього року парафіяни відзначають 20-річний ювілей з часу відкриття в Радивилові Свято-Вознесенського храму Української Православної Церкви Київського патріархату.

Як розповів кореспондентові настоятель парафії, протоієрей Юрій Бурліков, коли на освячення новозбудованої церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Радивилів 29 вересня 1996 року приїхав Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, він звернув увагу на приміщення колишнього костелу, яке використовувалося не по-християнському. Ось тоді й виникла ідея добитися передачі його місцевій православній громаді з тим, щоб вона відремонтувала і відродила храм для потреб православної конфесії. Тоді було перше благословіння Патріарха біля стін цього храму, щоб тут розпочалося богослужіння.

Офіційна реєстрація громади відбулася 24 червня 1997 року. Однак коли, як не в новорічно-різдвяні дні, коли вшановуємо Різдво Христове, згадати і про цей ювілей!

Перший статут громади розробляли активісти, серед яких був староста Дмитро Кот, священик Олексій Антонюк, котрий нині служить православній громаді в селі Копані. Затим священиком у Свято-Вознесенській церкві був отець Василь Галич, який має парафію в приміському селі Опарипси. Після нього настоятелем став нині покійний митрофорний протоієрей Микола Чудовець (†13.07.2011), який служив тут до 2000 року. Після нього парафію прийняв нововисвячений священик Юрій Бурліков.

Серед активних членів громади – Євген Хомишин, Володимир Ткачук, Зінаїда Гаврилюк, які відзначені патріаршими орденами. Ці люди і члени їх родин багато в чому допомогли у відродженні храму, а жертводавців попросту неможливо перерахувати поіменно, – так їх багато, адже за ці роки колишньому двоярусному приміщенню спортшколи повернуто вигляд храму, над ним піднеслися добудована дзвіниця з виготовленими дзвонами і главки з хрестами. Виготовлено іконостас, а стіни прикрашено іконами, картинами і фресками, вікна – вітражами на біблійні теми, придбано богослужбові книги і речі церковної атрибутики.

Завжди відгукуються на потреби церкви Назар Фурманюк, Юрій Шаблій, Улян Юсюк, Леонід Боярський, Людмила Герега, Іван Барабаш та інші. Наприклад, до цьогорічного Різдва Володимир Ткачук пожертвував естетично оздоблену шопку, яку виготовив Іван Барабаш із сином Олександром. Встановлені в храмі шопка та ялинки, про святкове вбрання яких потурбувалися віряни, принесли неабияку радість дітям, котрі приходять на богослужіння.

Отець Юрій підкреслює, що на місці цього храму, який був змурований у 1930-і роки, богослужіння здійснювалися і раніше, тільки в дерев’яних храмах, причому, як свідчать старі документи, християнські богослужіння тут відбувалися вже понад 300 років тому. Отож громада Свято-Вознесенської церкви усвідомлює значущість цього місця для історії Радивилова, для його теперішніх православних християн, для збереження духовних традицій українського народу.

Володимир Ящук.

Знімки автора та Івана Барабаша. На лицьовій сторінці – фото творчої групи “Видиво”, чий відеосюжет можна переглянути за пропонованим посиланням.