Святвечір надходить на Радивилівщину

Надходить Святвечір. Історія святкування надвечір’я перед празником Христового Різдва сягає перших віків християнства. День надвечір’я завершує Пилипівський піст перед Різдвом.

Приготування до Різдва на Волині охоплювало всі сторони життя української родини. Готувалося доволі їжі, варився мед, виготовлялися різні наливки, вишняки, сливняки. Господиня купувала нові горщики, ложки, миски, дбала про нове вбрання для дітей і дорослих. Традиційні в наш час ялинки в хатах українців з’явилися переважно аж у першій половині ХХ ст. Звичай прикрашати різдвяну ялинку поширився з Німеччини.

Коли в Святвечір на небі з’являлася перша зірка, аж тоді родина могла сідати до столу після дня суворого посту. Починали вечерю з куті. Несподіваний гість віщував щастя на цілий рік, тому йому старалися догодити. Також вважалося доброю прикметою запрошувати на вечерю одиноких, бездомних та убогих людей. Вечеряли довго і ніхто не мав права вставати, окрім господині, яка підносила страви.

Загалом святкування надвечір’я Різдва носять однаковий характер по всій Україні. На жаль, багато із самобутніх звичаїв втратилися або призабулися внаслідок масових депортацій українців із їх етнічних земель або через радянську атеїзацію. Попри все, українці сьогодні по-новому відкривають себе для Бога, традиції й обряди, пов’язані з Різдвом.

У Радивилівському районі в попередні роки були традиційними огляди колядників та щедрувальників «Коляда дзвенить в серцях». Розпочинали їх у сільських клубах і будинках культури, а затим кращі колективи представляли свою творчість у Радивилові. Цьогорічна адміністративно-територіальна реформа не могла не позначитися і на цьому. Святкові дійства в Радивилівському районі роззосереджені по територіальних громадах, вони пройдуть від Різдва до Водохреща. У Радивилові вже традиційно огляди церковних хорів УПЦ КП проходять у храмі Вознесення. Колективи церковних хорів УПЦ Радивилівської об’єднаної громади запрошують жителів та гостей Радивилова на святкову коляду в неділю, 15 січня, на майдан Незалежності (13 год.).

У ці і наступні дні зростає інтерес до колядок, щедрівок, посівалок, засівалок, отож Радивилів.info привертає увагу до своєї добірки цих величальних календарно-обрядових пісень зимового циклу (вміщені за адресою – http://www.radyvyliv.info/shhedrivki-posivalki-zasivalki-kolyadki-nashogo-krayu.html). Слід зазначити, що ця публікація Радивилів.info, заснована на місцевому фольклорі, вже зібрала понад 76 тисяч переглядів і чимало схвальних відгуків. Є в переліку наших публікацій і така: «СМС для вас. Привітання з Різдвом Христовим і з Новим роком за старим стилем». Вона зібрала вже близько 13 тисяч переглядів.

Напередодні Різдва міський голова Радивилова Микола Карапетян адресував усім нам таке привітання:

«Напередодні світлоносного надвечір‘я від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради щиро вітаю всю громаду з приходом величного свята – Різдва Христового.

Коли перша зоря сповіщає нам про народження Сина Божого, забуваються смуток і горе, печаль і негаразди, якими так переповнене наше життя. Сівши до Святої Вечері, кожна родина згадує прожитий рік, всіх членів сім’ї й задумує собі бажання. Тож нехай будуть смачною кутя, щедрим стіл, дзвінкою коляда і веселими колядники. А новонароджений Ісус щоб поблагословив всіх нас на все добре і світле. Щедрих успіхів на життєвій дорозі, достатку, гарного настрою на весь рік, здійснення усіх задумів та сподівань щодо щасливого майбутнього нашого міста, країни.

Не втрачаймо Віри, Надії і Любові. Нехай вони допоможуть нам здолати усі труднощі, а Господь Бог буде нам в помочі на кожному кроці.

Христос рождається! Славімо Його!”

ПРО ТРАДИЦІЇ:

⇔Як твердять фольклористи, колядувати можна, починаючи від Святвечора – 6 січня – аж до 15 лютого, тобто до свята Стрітення.

⇔Щедрують із вечора до півночі в переддень Святого Василя, чи, як ще кажуть – Старого Нового року, тобто 13 січня.

⇔Наступного дня, 14 січня – на Василя – щойно починає світати, йдуть посівати зерном.