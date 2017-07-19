Талантом славлять рідне село Гаї-Лев’ятинські

«Таланти славлять рідне село» – під такою назвою пройшов творчий звіт у клубі села Гаї-Лев’ятинські (заклад належить до мережі міського будинку культури Радивилівської об’єднаної територіальної громади).

У концертній програмі були представлені різні жанри народного аматорського мистецтва. Зокрема , порадували присутніх своїми вокальними даними як діти (Ярмович В., Гаврилюк А., Сіра О., Кісельова Д., Гладун Х., Бурделяк А., Бурмай А., Ковальчук Ю., Поляк Ю., Романюк С., Горобець Т., Горобець А., Стасьо А., Ярмусь О., Касян О., Музика А.), так і дорослі учасники концерту.

Веселим діалогом «Про Стецька» звеселили гостей Музика А. та Романюк М.

Інсценізацію «За двома зайцями» представили учасники драматичного гуртка. Роль Голохвастого зіграв Поляк І., а неперевершену Проню Прокопівну – Парійчук С. Всі учасники інсценізації чудово зіграли свої ролі та зуміли передати характер кожного персонажа (Галя – Парійчук М., Секлета – Музика О., Явдоха – Хомяк І., Прокіп – Гладун Б., банкір – Почаєвець Т.).

Наймолодші учасники концерту показали глядачам своє хореографічне мистецтво .

Прозвучала пісня «Летіла зозуля» у виконанні вокального тріо у складі Бурмай І., Ногачевської І. та Бондар Д. Глядачі теплими оплесками вітали дует у складі братів Ростислава та Дениса Бурмаїв.

Присутні змогли почути старовинні українські народні пісні у виконанні Горобець М. та Гладченко Г.

Оваціями гості свята зустріли вокальний ансамбль клубу у складі: Бурмай І., Бурмай В., Бурмай Л., Парійчук М., Горобець С., Романюк Н., Гладченко В. З задоволенням присутні слухали пісню «Берег любові» у виконанні дуету у складі Парійчук М. та Бурмай Л.

А неподалік сцени розміщувалась виставка картин з бісеру місцевої майстрині Наталії Парійчук.

На творчому звіті були присутні: заступник міського голови Пастух О., директор КЗ «Радивилівський міський будинок культури» Пізюр С. та в.о. старости Колдун А. Всіх учасників художньої самодіяльності нагородили грамотами за активну участь та розвиток аматорського мистецтва .

І гості, і учасники отримали велике задоволення від свята , яке завершилось святковою дискотекою.

Зав. філіалом «Клуб Гаї-Лев’ятинські» КЗ «Радивилівський МБК» Інна Бурмай. (Зі сторінки відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ).

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