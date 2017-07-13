Найстаріший рок-фестиваль України «Тарас Бульба» повертається в Дубно після чотирирічної паузи. Із 14 по 16 липня дубенчанам буде не до сну. На місцевий стадіон «Спартак» уперше з’їдуться не футболісти, а молоді музиканти зі всієї України. Кожен із них намагатиметься вразити та «влюбити» в себе слухача. Можливо, саме в ці дні на Рівненщині зародиться нова зірка української музики.

Цьогоріч замість однієї сцени буде аж три. На кожній з них звучатимуть різні стилі, і це робить подію цікавішою для любителів музики. У рамках фестивалю усі охочі матимуть змогу відвідати визначні місця Дубенщини. Не забули організатори і про найменших любителів музики. Для них визначена дитяча галявина із квестами та виставами. Реєстрація на фестиваль — обов’язкова.

Фестиваль «Тарас Бульба» проходить у Дубні з 1991 року і спрямований на пошук молодих талантів. Відомий також за межами України. Серед популярних нині виконавців у фестивалях брали участь Віктор Павлік, Руслана, Ніна Матвієнко, гурти «Плач Єремії», «Фіолет», «Ot Vinta» та інші.