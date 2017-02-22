Територіальні громади: нові відділи, нові працівники

Сільська рада Козинської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) слідом за Радивилівською і Крупецькою створила свої відділи: фінансово-економічний; освіти, культури, туризму, молоді та спорту; земельних відносин, екології та благоустрою, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності, містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, комунальної власності; центр надання адміністративних послуг; загальний відділ та відділ організаційно-кадрової роботи; соціального обслуговування населення.

Опубліковано повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту; начальника відділу земельних відносин, екології та благоустрою, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності, містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, комунальної власності; директора Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум»; головного спеціаліста з питань освіти відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту; головного спеціаліста з питань культури цього ж відділу; головного спеціаліста з питань туризму, молоді і спорту цього ж відділу.

А тим часом у Крупецькій ОТГ вже сформували, наприклад, штат відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Очолив цей відділ, як ми вже повідомляли, Микола Сова. Його заступником стала Ганна Романович. Головним бухгалтером централізованої бухгалтерії відділу призначена Тетяна Семеренко. Її заступником працює Любов Лесько, економістом – Жанна Гуменюк, бухгалтерами стали Марія Саган, Світлана Попович, посади головних спеціалістів зайняли: з питань культури – Тетяна Невинна, з питань освіти – Зоя Котик, інспектором з кадрів доручено бути Людмилі Заєць, інженером з господарського обслуговування – Сергію Перетятку. Юрисконсульт відділу – Микола Домарецький.

Про це поінформували сайти Козинської і Крупецької ОТГ.