TOP-5 книг-порадників для молодих батьків

Переважна більшість молодих людей, що стали щасливими батьками малюка, дуже швидко стикаються з проблемою браку знань щодо того, як саме виховувати й спілкуватися зі своїм синочком чи донечкою. На щастя, є ті, які стали вихователями й вчителями за покликанням, і є ними написані книги, де в доступній та зрозумілій формі викладено досвід, ефективні методи догляду та спілкування з дітьми.

“Як любити дитину”, Януш Корчак

Автор цього світового бестселеру – людина надзвичайних людський якостей, польський педагог, лікар та письменник. Книга була написано Янушом Корчаком у період Першої світової війни, під час служби у польовому госпіталі. На її сторінках викладені головні ідеї гармонійного виховання підростаючого покоління: здатність чути своє серце, безумовна любов та прийняття, ставлення як до особистості, допомога у розвитку якостей, закладених у малюку природою.

“Після трьох уже пізно”, Масару Ібука

Ця книга – подія, яка півстоліття тому змінила традиційні погляди на виховний процес. Її популярність довгі роки була настільки приголомшливою, що її називали «книгою століття». На думку автора, у віці до 3-х років у дітей спостерігається максимальний потенціал до сприйняття нових знань, тому першочергове завдання молодих батьків – не втратити дорогоцінного часу. Масару Ібука не професійний психолог і, навіть, не письменник, він – успішний підприємець, один із засновників всесвітньо відомої компанії Sony.

“Французькі діти не плюються їжею. Секрети виховання з Парижа”, Памела Друкерман

Авторка цієї книги – журналістка зі США, що оселилася в Парижі й там пізнала щастя материнства. Маля, звичайно, додало клопотів молодим батькам. Спостерігаючи за дітками французів, Памела відмітила, що вони поводять себе набагато спокійніше. З цього вона зробила висновок, що причина криється в особливому підході до виховання й вирішила ретельно простудіювати його головні принципи. Їх практичне застосування дало до такої міри вражаючі успіхи, що їй захотілося поділитися здобутим досвідом з молодими батьками у всьому світі, написавши книгу про виховання.

“Спілкуватися з дитиною. Як?”, Юлія Гіппенрейтер

Юлія Гіппенрейтер – професор, всесвітньо визнаний авторитет у царині психології. Її книга дає вичерпну відповідь на гострі й болючі запитання, що постають перед батьками підлітків. Автор стверджує, що будь-які серйозні порушення у поведінці дитини – не що інше, як її крик про допомогу!

Ця праця дозволить зрозуміти та застосувати на практиці прийоми, що дозволять двом поколінням зрозуміти одне одного, поважати іншого, перш за все – як особистість. Автор не гарантує, що цей процес буде швидким і завжди легким, але наполеглива праця у цьому напрямку неодмінно дасть очікуваний результат!

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