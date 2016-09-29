[…] Трагедія Бабиного Яру – і не тільки […]

Сьогодні, 29 вересня, на всеукраїнському рівні говорили про 75-ті роковини трагедії у Бабиному Яру біля Києва.

Урочище Бабин Яр – це місце скорботи різних народів. За історичними даними, лише за два дні – 29-30 вересня 1941 року – було вбито понад 30 тисяч київських євреїв. Але історія Бабиного Яру не обмежується цими двома днями.

Упродовж гітлерівської окупації тут убивали євреїв, людей інших національностей – військовополонених, радянських підпільників та українських націоналістів, котрі боролися проти нацистського режиму. У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру – від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. У 1941 – 1943 роках у Бабиному Яру розстріляно 621 члена Організації Українських Націоналістів, серед них і талановиту українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.

На Рівненщині відомо 44 місця масових розстрілів громадян єврейської національності. Там є меморіали, пам’ятники і пам’ятні знаки.

На території нинішнього Радивилівського району гітлерівці проводили розстріли євреїв та людей інших національностей поблизу хуторів Глинянка (неподалік села Гранівка) і Пороховня (біля села Лев’ятин). У Радивилові з приходом нацистів уже 4 липня 1941 року було розстріляно 27 євреїв. Масові вбивства їх в області почалися в травні 1942 року. У тому ж місяці, 29 числа, в Радивилові було розстріляно 1350 чоловік. Організатором цих убивств був штурмбанфюрер СС д-р Пютц. Розстріли продовжувалися до осені 1942 року. Загалом на Радивилівщині загинуло понад 5 тисяч чоловік. У лісі поблизу Лев’ятина в 2005 році було споруджено меморіал, на місці розстрілів біля Гранівки встановлено меморіальний камінь. Тут у дні вшанування жертв Голокосту покладаються вінки і квіти, проходять мітинги пам’яті.

Незважаючи на смертельну небезпеку, радивилівці надавали допомогу євреям, які рятувалися від розстрілів. Держава Ізраїль свого часу відзначила почесним званням «Праведник народів світу» Арифея і Горпину Репіцьких, членів родини Доманських – Івана, його дружину Параскевію, сина Михайла, його дружину Надію Захарівну і дочку Надію Іванівну, членів родини Кубітів – Костянтина, його дружину Марію, брата Володимира і його дочку Ганну. Ризикуючи життям своїм і своїх рідних, вони рятували євреїв від неминучої смерті.

29 і 30 вересня – Дні пам’яті з нагоди 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.