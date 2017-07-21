Трагедія: втопилася 13-річна дівчинка

У водоймі поблизу села Ситне Радивилівського району громадяни знайшли тіло дівчинки 2004 р.н., що проживала в с. Михайлівка цього ж району.
Всі обставини трагедії, яка сталася 19 липня, наразі встановлюють правоохоронці.
Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм у літній період, Служба порятунку Рівненщини застерігає:
– пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
– ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
– не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
– не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
– не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
– не наближайтесь до човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
– температура води повинна бути не нижче +17 °С;
– плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин.
Шановні громадяни! Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101»!
http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_vtonuly_pensioner_i_dytyna_217674.html
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