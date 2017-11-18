Трагічна аварія сталася біля села Гранівка

Аварія сталася 18 листопада зранку. Поліцейські встановили, що автомобіль «Volkswagen Transporter» у селі Гранівка Радивилівського району зіткнувся з відбійником. За кермом був 29-річний мешканець села Бугаївка Радивилівського району.

Унаслідок ДТП постраждали двоє людей: водій і пасажир – 60-річний чоловік. Обох доставили у Радивилівську лікарню. У водія – травми ніг та травматичний шок. Пасажир від травм помер у реанімаційному відділенні.

Решта п’ятеро пасажирів авто, на щастя, не травмувались.

Поліція розслідує ДТП за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху”. За порушення правил руху, внаслідок якого загинула людина чи була тяжко травмована, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За інформацією відділу комунікації поліції Рівненщини.

http://radiotrek.rv.ua/news/odna_lyudyna_ne_vyzhyla_podrobytsi_dtp_na_trasi_kyivchop_na_rivnenshchyni_221091.html