Тренажерний зал додасть вам сил і завзяття

Тренажерний зал у центрі молоді в Радивилові (вул. Івана Франка, поряд із приміщенням районної ради) було створено в 2004 році. Для цього закуплене відповідне спортивне спорядження, яке робить фізичні вправи приємними і захоплюючими.

Тут займаються люди різних вікових категорій – від 14 до 70 років. Це, мабуть, єдине місце, де ви сплачуєте самі собі, адже вкладаєте гроші у власне здоров’я, у поліпшення якості свого життя. Причому у нас дуже помірна цінова політика: за одне заняття (займатися можна з 16 до 21 години) ви сплачуєте лише 12 гривень.

У нас індивідуальний підхід до підбору фізичного навантаження. Відвідуючи тренажерний зал, ви поліпшуєте функціональні можливості організму, розвиваєте силу, витривалість, гнучкість. На будь-які запити ми надаємо змістовні консультації щодо харчування, розпорядку дня, фізичного навантаження тощо.

Ми раді вас бачити в тренажерному залі Радивилова.

Тренери

Мирончук Ігор Володимирович,

Мирончук Ірина Ігорівна.