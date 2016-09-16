Трьох загиблих провели в останню путь…

Їхнє життя обірвалося на півдорозі, на півслові… Вони були в службовому відрядженні в обласному центрі місті Рівному і поверталися в Радивилів… Трагічна випадковість – автомобільна катастрофа зупинила плин їхнього життя…

16 вересня Радивилівщина провела в останню путь працівників Радивилівської районної державної адміністрації, які загинули 14 вересня внаслідок зіткнення автомашин біля села Грушвиця на трасі Рівне – Львів.

У першій половині дня в селі Михайлівці відбувся похорон Валентини Мирончук, начальника відділу бухгалтерського обліку, фінансового контролю та матеріально-технічного забезпечення апарату Радивилівської районної державної адміністрації.

Затим у Радивилові провели в останню путь заступника голови Радивилівської районної державної адміністрації Людмилу Орищину і водія відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації Анатолія Проказюка.

Траурна процесія з труною Людмили Орищиної пройшла біля приміщення районної державної адміністрації, для цього розгородили вулицю, яка не призначена для руху транспорту.

Поклонитися світлій пам’яті таланових людей, які відійшли у вічність у розквіті повнокровного життя, будучи сповненими високих планів і мрій, прийшли жителі села Михайлівки і міста Радивилова, керівники і працівники апарату Радивилівської районної державної адміністрації, районної ради, Радивилівської міської і сільських територіальних громад, депутати рад різних рівнів. Приїхали й працівники Рівненської облдержадміністрації.

Людмила Орищина і Анатолій Проказюк після відспівування в церкві святого Олександра Невського поховані на кладовищі в Радивилові.

Світла їм пам’ять!