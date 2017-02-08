У Бродах молодятам дарували… корм для тварин

У Бродах до волонтерів благодійного фонду “Степ”, які опікуються бездомними тваринами та щосуботи влаштовують акції із влаштування тварин у добрі руки, прийшли молодята, які принесли декілька упаковок корму для котиків і песиків.

З’ясувалося, що бродівські молодята замовили гостям замість квітів приносити пакунки з кормом для тварин, відтак, усе принесене гостями, передали волонтерам, які щоденно дбають про безпритульних тваринок у тимчасових вольєрах на території КП “Броди”, яких на сьогодні понад 50.

“Нас відверто вразила справжня благодійна акція місцевих добродіїв. Наскільки нам відомо, молодята та їх батьки домовилися з гостями на весіллі: замість квітів і шампанського приносили корм для безпритульних тварин. Таким вчинком дійсно можна пишатися! Це може бути гарним прикладом для інших майбутніх молодят, які теж люблять тварин. Песики та котики притулку, разом з членами БФ “Степ”, щиро вдячні цим добрим людям”, – розповіла волонтер благодійного фонду “Степ” Наталя Процик.

http://lviv.depo.ua/ukr//na-lvivskih-vesillyah-molodyatam-daruyut-korm-dlya-tvarin-20170207514953