У Бродах – таланти із землі Маркіяна Шашкевича

10 грудня 2017 року в Бродівському районному Народному домі, у рамках обласного етнофестивалю гостинності, відбулася мистецька презентація творчих колективів Золочівщини.

У фойє Народного дому м. Броди тривала виставка «Золочівщина – земля Маркіяна Шашкевича».

Вітали присутніх голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський та перший заступник голови Бродівської РДА Володимир Адамець. Обмінялися короваями.

Після цього відбулося концертне дійство “Не міліє пісні джерело”.