У Бродах – загальноміська безкоштовна Wi-Fi-зона

АВТОР · Березень 18, 2017Переглядів 4

Завдяки партнерам Matrix Telecom (місцевий інтернет-провайдер) та небайдужим мешканцям, які допомогли з устаткуванням, облаштовано Wi-Fi-зону в центральному сквері на майдані Свободи в Бродах – зі швидкістю 12 Mbps.

Назва мережі: Matrix telecom- nashe misto, – про це на своїй сторінці у мережі ФБ повідомив голова ГО «Наше місто», співорганізатор цієї соціальної ідеї Володимир Ступак – передає власкор ІА ZIK.Интернет, Інтернет

Користувачі вже відреагували на це повідомлення низкою коментарів. Зокрема, Vasyl Topylko пише: «Тепер, на мою думку, кількість відвідувачів зросте разів у 5. Можна буде розширити інфраструктуру».

Організатори також закликають ініціативну молодь подавати пропозиції щодо встановлення ще однієї Wi-Fi-зони:  «Друзі, є можливість створити ще одну Wi-Fi-зону в місті. Подавайте пропозиції. Чия отримає найбільше лайків – там спробуємо організувати безкоштовний Інтернет. Місце повинно бути людним».

Користувачі мережі подали вже декілька пропозицій, – і найбільше лайків  набрала ідея безкоштовної Wi-Fi-зони на залізничному і автобусному вокзалах (вони в Бродах розташовані поряд).

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