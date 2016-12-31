У бюджеті попередніх років коштів вистачало. А тепер?

Товариство! Я рідко коли висловлюю свої думки, користуючись соціальними мережами. Але цього разу змушений це робити, оскільки ситуація, що складається і в Радивилівському районі наприкінці року, геть виходить за межі здорового глузду.

Всі ми кожного дня чуємо про блага децентралізації, про об’єднані громади та про інші “здобутки” постреволюційної влади. Сьогодні можна констатувати повний провал цих процесів у Радивилові. Оскільки наслідком цього всього стає повний параліч бюджетних установ.

Справа в тому, що Верховна Рада, приймаючи абсолютно недолугі закони, не внормувала процесу переходу бюджетних установ до об’єднаних територіальних громад (ОТГ). В результаті ст. 39 перехідних положень Бюджетного кодексу каже про те, що районні ради мають передати бюджетні установи відповідно до території та класифікації бюджетних видатків. Радивилівська районна рада це і зробила ще у вересні 2016 року. Втім, міська ОТГ вирішила, що деякі установи їй не потрібні і в своєму рішенні про прийняття прописала лише частину з них.

Зважаючи на те, що дохідна частина районного бюджету у 2017 році складатиме лише 10% від показників 2016 року, районний бюджет просто не здатен утримати ці установи. Радивилівській ОТГ не потрібні спортивна школа, станція юних натуралістів, центр сім’ї дітей та молоді, бібліотеки. Отримавши значний податковий ресурс, очільники ОТГ заявляють, що не здатні утримувати ці установи, мотивуючи це роздутими штатами.

Насправді у районному бюджеті попередніх років завжди вистачало коштів, і керівники вирішували, що всі установи існують, відповідно до нормативів та правил, встановлених державою. Так, певні ланки, звісно, потребують пильної уваги та поліпшення трудової дисципліни, але всі ці установи потрібно зберегти та дати можливість людям далі працювати.

Чиновники різних рівнів говорили про необхідність переговорів, але всі намагання домовитись призводять до категоричного несприйняття очільниками ОТГ існування цих установ у такому статусі, як це є зараз. Виходу із ситуації, що склалася, просто не існує в межах сучасного законодавства.

Втім, Радивилівська районна рада готова і далі, незважаючи ні на що, відстоювати інтереси громади. У п’ятницю, 30.12. 2016, відбулася позачергова сесія районної ради. Пошук компромісного рішення продовжиться в перші дні Нового року.

Володимир Кондик, голова Радивилівської районної ради. (Зі сторінки автора у Фейсбуці).