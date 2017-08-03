У Дружбівському дитячому садку – ще одна група

Діти повинні жити в світі краси, гри, музики, малюнка, фантазії та творчості. Саме тому в нашому закладі створені всі умови для атмосфери затишку й доброзичливості. Тут дітки отримують перші життєві навички, пізнають світ через гру, стають здоровими та міцними духом, знаходять перших друзів.

Колектив закладу широко використовує новітні технології, що дає змогу урізноманітнити освітній процес у дошкільному навчальному закладі, зробити його цікавим для дітей, батьків та педагогів.

У закладі постійно функціонувала старша група та сезонна молодша група. Звістка про перехід сезонної молодшої групи в постійну надзвичайно вразила батьків та дітей. З 1 серпня цього року охоплено дошкільною освітою до 45 дошкільнят нашого села.

Відкриттю постійної групи передувала клопітка робота, яка вимагала часу та коштів. Закінчено ремонтні роботи в приміщеннях закладу, оновлено ігровий майданчик. Отож напередодні величного свята Незалежності України, яке незабаром буде святкувати наша громада, хочу надіслати щирі слова вдячності за підтримку та допомогу у вирішенні питання з опаленням приміщення, відкриттям постійної групи особисто міському голові Радивилова М.Карапетяну, керівництву Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

Надіємось, що наш заклад стане для наших діток тим світом, в якому дитина проживає найважливіший період свого життя. І від того, як їй живеться, залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє всієї країни.

Завідувач Дружбівським ДНЗ Галина Орловська. (З сайту Радивилівської ОТГ).