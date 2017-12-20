У ДТП загинули військові з Радивилова

Ця трагедія сталася сьогодні, 20 грудня, вранці у селі Любомирка, неподалік Рівненського військового полігону.

Водій автомобіля «Geely», 43-річний військовик з Радивилова їхав у напрямку Костополя. Він з колегою прямував на семінар у Рівне, але щось забув, отож повертався назад на полігон.

Під час обгону водій не впорався із керуванням та зіткнувся з маршрутним автобусом «Mercedes», сполученням «Рівне-Володимирець».

Під час ДТП водій та пасажир легковика — військовик з Радивилова загинули на місці. Витягувати їх з автомобіля довелось рятувальникам.

56-річний водій маршрутки, мешканець Здолбунова отримав незначні травми та був госпіталізований до лікарні. В автобусі перебував лише водій.

Відділ комунікації поліції Рівненської області повідомив, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, відкрито кримінальне провадження.

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