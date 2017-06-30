У громовицю – береженого й Бог береже

Учорашня гроза з буревієм завдала деякої шкоди й приватним господарствам Радивилівщини, в Радивилові подекуди поламано і повалено дерева, пошкоджено покрівлю будівель. Однак така гроза здатна спричинити й більше лихо.

З повідомлень у засобах масової інформації:

«У Львові блискавка розколола навпіл дерево, під яким від зливи ховалися восьмеро людей – загинули 9-річна дівчинка та її батько».

«У селі Поступель Ратнівського району під час грози на пасовиську блискавка вбила двох дітей із родини Ліхванів – 14-річну Ірину та 11-річного Сашка».

На жаль, такі трагічні випадки в нашому регіоні трапляються майже щороку.

Отож варто нагадати про деякі заходи безпеки в грозу.

Від грози, якщо застала зненацька, не потрібно втікати. Чим енергійніший рух, тим більша небезпека удару блискавки. Якщо є пониження місцевості трохи далі від того місця, де вас застала негода, не біжіть туди, а повільно йдіть, схилившись якомога нижче, а краще – навприсядки. Ні в якому разі не варто пересуватися на велосипедах, мопедах і мотоциклах. Не варто навіть вести двоколісного «попутника», йдучи поряд, адже він металевий і притягує розряд блискавки.

Уникайте води. Вода – відмінний провідник струму. Удар блискавки поширюється навколо водойми в радіусі 100 метрів! Нерідко вона б’є у береги. Тому не те що купатися, а навіть відпочивати біля води під час грози не можна. Але при цьому мокрий одяг на людині, як виявляється, здатний зменшити вплив розряду, тож у разі опинення в зоні його дії є більше шансів вижити.

Намагайтеся сховатися. Найбезпечніше під час громовиці перебувати в приміщенні із громовідводом. Якщо гроза застала вас у місті, сховайтеся у магазині, під’їзді або, на крайній випадок, перечекайте під навісом біля стіни будинку. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна.

Поквапливо ховаючись під деревами, не забувайте, що блискавка найчастіше влучає в найвищі з них (дуби, тополі, сосни). Тобто чим менше деревце, під яким ви знайшли притулок, тим краще. Але якщо це одиноке дерево (а тим більше – на пагорбі), то воно вас не захистить, а навпаки може притягнути блискавку.

Ховатися від грози в лісі небезпечно. Мокре дерево проводить струм, крім того, кора ураженого блискавкою дерева розлітається на десятки метрів навколо, може зачепити вас. Та й саме дерево або його чимала частина може впасти на людину.

У квартирі чи в окремому будинку під час грози завжди зачиняйте вікна, вимикайте з електромережі телевізори, комп’ютери, будь-які електроприлади (навіть холодильники) та від’єднуйте антенні вводи.

Остерігайтеся небезпечних предметів. Потрібно пам’ятати, що удар блискавки небезпечний не тільки тоді, коли вона уражує людину, але й коли б’є у предмети, що перебувають поруч. Тому не варто доторкатися до будь чого мокрого, залізного, електричного, тому що в такі речі блискавка б’є найчастіше.

Не можна сидіти біля багаття, адже в нагрітого повітря провідність для блискавки значно більша. Дуже нерозумно перечікувати грозу біля лінії електропередач. Електрика в будь-якому вигляді притягує блискавку. Навіть перебуваючи біля стіни, на якій розташована будь-яка антена, ви дуже сильно ризикуєте…

Найнебезпечніша справа – розмовляти під час грози мобільним телефоном. І навіть коли ви не розмовляєте, небезпека не набагато менша, адже телефон все одно постійно зв’язується з вежею мобільного зв’язку і при цьому є досить сильним магнітом для блискавок. Найкраще під час грози мобільники повністю вимикати. На Рівненщині ще пам’ятний факт, коли через користування мобільним телефоном у грозу був смертельно вражений блискавкою відомий політик.

Будь-які металеві деталі, як це не дивно, теж дуже «привабливі» для блискавки: годинники, ланцюжки, а особливо розкрита над головою металізавна парасолька – потенційні об’єкти для удару блискавки. А для такого виду блискавки, як кулькова, ці дрібниці взагалі здатні слугувати магнітами. Тому такі речі краще покласти на землю і трохи відійти, парасольку теж варто опустити понижче, адже, як було сказано, під час грози безпечніше намокнути, ніж бути сухим або злегка забризканим краплями. Зрозуміло, що десь на полі неважко покласти годинник на землю і відійти на декілька метрів – його ніхто не забере. У населеному пункті так не завжди зробиш. Прийнятний варіант – покласти всі металеві предмети в сумочку або поліетиленовий пакет і тримати в опущеній руці, не торкаючись землі.