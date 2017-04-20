У Кременці стартує першість України з регбі

Першість України з регбі-7 серед жіночих команд Вищої ліги цього року пройде в чотири етапи.

Перший тур відбудеться 22 квітня у Кременці, другий – 20 травня у Львові, третій – в Івано-Франківську 1 липня і завершиться чемпіонат 23 вересня етапом у Тернополі. Участь у Вищій лізі візьмуть шість команд, дві з яких представлятимуть Тернопілля. Це команди: ДЮСШ-Кременець (Тернопільська область), “White Angels-Анатра” (Одеса), “Універ-ТНЕУ” (Тернопіль), “Корзо” (Ужгород), ДЮСШ-2-ФТЛ (Івано-Франківськ), МДУ (Мукачево).

До слова, жіночий Кубок України з регбі-7 відбудеться 14 жовтня у Хмельницькому, повідомляє сайт https://te.20minut.ua/Sport/u-ternopoli-ta-krementsi-vidbudutsya-etapi-chempionatu-ukrayini-z-regb-10602086.html



Регбі-7 — різновид регбі. Грається на полі для основного виду регбі (регбі-15) за майже аналогічними правилами командами по 7 гравців у кожній. Різновид відомий із 1883 року.