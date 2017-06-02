У Кременці відзначили Свято замку

Нещодавно на Замковій горі в Кременці відбулося святкування у славнозвісному замку Бони XIV – XVI ст.

«Проведення подібних заходів дають свої результати — до нашого краю зростає зацікавленість любителів подорожувати. В такий спосіб ми привертаємо інформаційну увагу до туристичного потенціалу Тернопільської області. У подальшому й надалі приділятимемо особливу увагу змістовному наповненню програми кожного Свята замку, щоб як місцеві жителі так і приїжджі туристи могли поринути в автентичну атмосферу різних історичних періодів, відчути колорит і гостинність Тернопільщини й загалом отримати неповторні враження», — зазначив Юрій Юрик, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, який взяв участь у святкуванні.

У святковій концертній програмі виступали аматорські колективи та окремі виконавці району й міста. Гостями свята були автор та виконавець Ігор Степ, поет-декламатор, учасник АТО Володимир Гузік, колектив «Бойовий гопак» під керівництвом Влада Болдирєва.

Місцевих жителів і туристів чекали цікаві «родзинки» Свята. Зокрема, відбулися театралізоване дійство, концерт аматорських колективів Кременеччини. Діяли містечко народних ремесел, кузня. Присутні на Святі мали можливість відвідати виставки стрілецької зброї, ляльок-мотанок, творчих робіт народних майстрів та умільців Кременеччини та всієї Тернопільщини. А також ознайомитися з потенціалом туристичних фірм області та району, посмакувати козацькою кашею та українським борщем, позмагатися у бойовому тирі, подивитися на бойовий гопак. Для молодших учасників Свята працювали ігрові атракціони.

До слова, на Тернопільщині збереглися понад 30 замків та їх руїн. За ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни у 2017 році заплановано провести 13 свят замків.

http://uzinform.com.ua/news/2017/05/30/145228.html

Знімки руїн замку: Володимир Ящук (Радивилів.info).