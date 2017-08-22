У Крупець –  на ознайомлення з новими агротехнологіями

22 серпня відбувся черговий День поля на базі агрокорпорації «Крупець» (село Крупець Радивилівського району). На нього дирекція відомої компанії BASF по західному регіону України запросила сільськогосподарських керівників та спеціалістів сфери агробізнесу кількох областей, а ще – спеціалістів ряду компаній, які пропонують товари та послуги сільськогосподарського призначення, а також легкові автомобілі. Були серед учасників Дня поля й представники сільськогосподарських формувань Радивилівщини.

День поля проходив у вигляді теоретичної і практичної частин – з використанням відеоматеріалів, а також з оглядом дослідних ділянок, де використовувалися найновіші засоби агрохімічного захисту рослин (соя, соняшник, кукурудза тощо), і представлялися деякі новинки насінництва. Від компанії BASF роз’яснення давали керівник технічного відділу Мар’яно Етчевері (сам з Аргентини, досвід роботи в компанії – 20 років, із них у Києві – два роки), менеджери Михайло Маленький, Євген Качура, Олександр В’юник, Олена Мохель, Олександр Ковтуненко, Михайло Гордій, Олександр Кохан, Юрій Порицький, Олександр Андрощук та інші.

BASF – назва німецького хімічного концерну, який, зокрема, виготовляє і широкий спектр засобів агрохімічного захисту рослин, ці засоби користуються попитом і в українському агробізнесі.

Фоторепортаж журналіста Володимира Ящука – за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8613838/499749/