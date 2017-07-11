У магазинах суттєво подорожчало м’ясо курей

На Рівненщині подорожчало м’ясо курки. Ще восени філе коштувало на 20 гривень менше. Сьогодні у супермаркетах та на ринках міста Рівного за кілограм філе просять від 75 до 81 гривні, тушка коштує близько 47 гривень за кілограм.

Прокоментувати ситуацію щодо вартості курячого м’яса ми попросили найбільшого птаховиробника на Рівненщині, підприємство «Крупець». Менеджер із закупівель Ольга Пасічник пояснила, що така ситуація нині спостерігається по всій Україні і до цього призвело подорожчання кормів для курки.

Ми орієнтуємося на ринок України, пішли ціни на ринку всередині, і ми піднімаємо. Відбулося здорожчання годівлі для курки, і хоча корми ми виробляємо самостійно, компоненти постійно ростуть, зернова група, газ, світло, на все ж ростуть ціни. 45 грн/кг тушки курки у нас, філе у нас 75 грн/кг, – розповіла Ольга Пасічник.

На противагу м’ясу, курячі яйця нині подешевшали. Як пояснює Ольга Пасічник, нині експорт яйця зменшився, відповідно цього продукту на українському ринку вдосталь. Нагадаємо, підприємство «Крупець» розташоване в Радивилівському районі та реалізує свою продукцію на території переважно Західної України.

http://radiotrek.rv.ua/news/chomu_podorozhchalo_myaso_kurky_u_rivnomu_217385.html