У маркеті Радивилова з’явились нові послуги

Спеціалісти Радивилівського районного центру зайнятості провели ярмарок вакансій в одному з торговельних закладів міста.

На ярмарку громадяни отримали інформацію про наявність вільних робочих місць на території регіону, мали можливість вирішити проблему працевлаштування, вибору професії; сприяти ближчому контакту тих, хто пропонує роботу, і тих, хто її шукає.

Слід зазначити, що проведення подібного заходу у громадському місці жителів надзвичайно вразила і водночас зацікавила така можливість працевлаштування. Вони активно брали участь у пошуках роботи, спілкуючись з фахівцями центру зайнятості, які водночас ознайомили присутніх з послугами, які надає державна служба зайнятості, надали інформаційні та консультаційні послуги.

http://vse.rv.ua/article/na-rivnensini-v-odnomu-iz-supermarketiv-zavilis-novi-poslugi.html