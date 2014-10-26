У містечку Козин гостював останній польський король

„Ілюстрований путівник по Волині” Мечислава Орловича, виданий у Луцьку в 1929 році, містить багато різноманітної краєзнавчої інформації. Наприклад, про містечко Козин (нині село Радивилівського району) подавалися відомості, що мав 1600 жителів, колись належав Козинським, Фірлеям, з 18 ст. – Тарнавським.
„На острові посеред ставу піднісся у XVI ст. замок тоді Фірлеїв, пізніше перероблений на палац, де в 1787 р. приймав Ян Тарновський Станіслава Августа (Станіслав II Август Понятовський – останній польський король, у 1764 – 1795 р.р.). З давнього замку залишилися тільки рештки в’їзної брами. У палаці графа Яна Тарновського була перед війною галерея ікон і бібліотека старовинної класики”.
Вказувалося також, що в Козині діяв костел, у минулому домініканський, зведений у стилі бароко, з 1776 р. підтримуваний графом Яном Тарновським. У 1838 р. був переоблаштований на церкву, а будівлі біля нього, які раніше належали костелу, знесли. У 1915 р. цю церкву знищило австрійське військо.
На час виходу путівника в Козині існували синагога і католицька каплиця від парафії в Птичі.
Про Радивилів сказано, що до 1914 р. був прикордонною станцією з великими митними складами. „Готель Говорова при вул. Польовій, Цезірського при вул. Купецькій і Користиня при вул. Старопоштовій. Від залізничної станції місто лежить за 2 км. Містечко, закладене Радзивіллами з Олики, розвинулося тільки після спорудження залізниці завдяки пожвавленій прикордонній торгівлі. Перед війною налічувало 10000 жителів. Дві церкви – з 1856 р. (мова йде про кладовищну) і з 1874 р. Радивилів належав Конецпольським (1650), Мьончинським (1757), потім Горчинським, а наприкінці XIX ст. – російським князям Урусовим”.
Про Крупець відомості подавалися ще більш скупі: 600 жителів, містечко було у власності Вишневецьких (1650), Цетнерів, пізніше – Любомирських, нарешті – російського уряду (з 1840).
Підготував Володимир ЯЩУК.
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[…] (нині село, центр об’єднаної територіальної громади) побував польський король Станіслав Август […]