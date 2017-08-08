У Радивилів, нарешті, призначено суддю

Президент України своїм Указом від 7 серпня 2017 року перевів шляхом відрядження строком до шести місяців суддю Демидівського районного суду Рівненської області Мельника Дмитра Васильовича на роботу на посаді судді Радивилівського районного суду.

Таким чином, після більш ніж десятимісячної паузи жителі Радивилівщини нарешті знову отримали можливість реалізовувати своє право на судовий захист. Адже повноваження останнього судді Радивилівського районного суду закінчилися ще 22 вересня 2016 року.

Ще в квітні 2017 року Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» звернулася з листом до Президента України з проханням вжити всіх можливих заходів для невідкладного призначення суддів до зазначених судів. Також організація зверталася і до Вищої ради правосуддя.

Крім того, фахівці організації розробили і направили народним депутатам України від Рівненщини Олександру Дехтярчуку, Андрію Лозовому та Василю Яніцькому відповідний законопроект. Ним передбачається врегулювати механізм передачі справ з одного суду до іншого в разі відсутності суддів у ньому. На думку фахівців організації, прийняття запропонованого законопроекту дозволить у майбутньому уникати подібних ситуацій, коли тисячі громадян стають заручниками процесу призначення суддів.

«Фактично, до цього часу люди в Радивилівському районі не могли вирішити жодної суперечки, яка мала б розглядатися в районному суді, – коментує ситуацію керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов. – Чи-то розлучення, чи-то поділ майна, чи-то земельний спір між сусідами, чи-то невдоволення діями органу місцевого самоврядування та інші питання. Винятком є лише вирішення справ, де вирішується питання про притягнення людей до кримінальної відповідальності. Для таких ситуацій процесуальне законодавство передбачає механізм, за яким апеляційний суд спрямовує кримінальні справи до інших судів на розгляд. Пропонований же нами законопроект передбачає подібний механізм прописати в кодексах, за якими розглядаються цивільні справи, справи про адміністративні правопорушення та справи адмінсудочинства». http://rivne.com.ua/в-радивилівський-районний-суд-нарешт/