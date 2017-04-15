У Радивилові судитиме відряджений суддя з Демидівки

У вересні минулого року з Радивилівського районного суду звільнився останній суддя. Відтоді у районі справи не розглядають. За ініціативи Апеляційного суду Рівненської області суддя Демидівського районного суду Дмитро Мельник відряджений працювати у Радивилів.

Упродовж шести місяців Дмитро Мельник здійснюватиме правосуддя у Радивилівському районному суді.

За повідомленням сайту Вищої ради правосуддя, ВРП підтримала подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендацією на відрядження судді до Радивилівського районного суду Рівненської області у зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження. Як зазначено у поданні ВККСУ, у Радивилівському районному суді 4 штатні посади суддів і на сьогодні всі вони є вакантними, отже, у цьому суді правосуддя взагалі не здійснюється. Відрядження суддів до зазначеного суду дозволить врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя в Радивилівському районному суді.

(“Рівне вечірнє”).