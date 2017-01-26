У Радивилові тривають «пертурбації»

Насамперед слід пояснити: за словником ПЕРТУРБАЦІЯ – це несподівана зміна, порушення звичайного стану, нормального порядку проходження чого-небудь, що вносить ускладнення, розлад, безлад у щось. Слід сподіватися, що нинішнє адміністратично-територіальне реформування не внесе остаточного розладу і безладу, але ускладнення вже відчуваються – і то неабиякі. Хоча їх навряд чи можна вважати «несподіваними змінами».

Ось і на шістнадцяту сесію міської ради Радивилівської об’єднаної територіальної громади восьмого скликання, яка відбудеться 10 лютого, винесено на розгляд у числі інших питання про надання дозволу на прийняття у міську комунальну власність частини дороги (вулиці) Лев’ятинської в Радивилові; про реорганізацію шляхом приєднання комунального закладу культури «Радивилівський міський центру культури, дозвілля і мистецтв» (колишній кінотеатр) до комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури» (колишній районний будинок культури). Друге питання особливо непросте, адже буде й затвердження граничної чисельності та штату працівників закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту, засновником яких є Радивилівська міська рада, а значить – скорочення чисельності та штату працівників.

На сесії будуть розглянуті й інші важливі питання, зокрема, про стратегію розвитку об’єднаної громади до 2020 року, про місцеві податки і збори на території громади, буде затверджено порядок надання та вартості платних послуг для закладів і установ, що перебувають в управлінні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради.