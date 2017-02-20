У Радивилові вшанували Героїв Небесної Сотні

Сьогодні в Радивилові відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні, які загинули в Києві в ході кривавих подій 18 – 20 лютого 2014 року. У центрі Радивилова, біля пам’ятного знака, пройшли віче-реквієм та поминальна панахида.

У покладанні вінків та квітів взяли участь представники громадськості і представники влади: районної – голова ради В.Кондик і голова райдержадміністрації О.Ващук та Радивилівської об’єднаної територіальної громади – заступники міського голови В.Ісюк і О.Пастух.

Собор духовенства Радивилівського благочиння Рівненської єпархії УПЦ КП звершив чин панахиди за загиблими.

Благочинний церков району, протоієрей І.Данилюк і учасник революційних подій на Майдані О.Герасимов говорили про значення Революції Гідності, про велику жертовну любов до свого народу та України кожного загиблого.

На завершення було виголошено Героям Вічну пам’ять і поставлено запалені лампадки до стели з портретами загиблих Героїв Небесної Сотні. Аматори художньої самодіяльності заспівали церковний гімн «Молитва за Україну» (музика М.Лисенка, слова О.Кониського).