У Радивилові з септика діставали пенсіонерку

АВТОР · Січень 25, 2017Переглядів 89

У місті Радивилові в каналізаційний септик провалилася 80-річна жінка. Через лічені хвилини на місце виклику прибули рятувальники.  З переповненого септика виглядала лише частина голови жінки.

septБійці ДСНС дістали пенсіонерку на поверхню. Старенька була живою, але помітно було, що вона дуже змерзла. Рятувальники негайно перенесли врятовану до теплого приміщення та викликали швидку медичну допомогу. Лікарі, оглянувши жінку, не виявили у неї жодних травмувань та ознак переохолодження. Згодом вдалося з’ясувати, що жінка, пораючись у власному господарстві, ненароком наступила на каналізаційний септик, що був накритий шифером, який під вагою тіла проламався. Цк сталося 23 січня, повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.

 

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