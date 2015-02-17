У Радивилові зустрічали весну. Фоторепортаж

17 лютого в Радивилові на центральному майдані зустрічали весну. Хоча за календарем до її настання слід чекати ще півмісяця, але потреба поліпшити всім нам настрій спонукала владу організувати народно-обрядове свято «До нас Масляна прийшла – весну-красну принесла». Інформаційним спонсором цього заходу виступило видання Радивилів.info.

На благодійний ярмарок свої кулінарні вироби запропонували представники сільських рад Радивилівського району, працівники освіти, колектив професійного ліцею… Концертну фольклорну програму підготували самодіяльні художні колективи.

Кошти, отримані від ярмарку, передбачено передати на потреби наших воїнів – учасників АТО.

На нижньому фото: до перетягування каната за команду “Весни” долучився і в.о. голови РДА Іван Школяр.

Фоторепортаж нашого кореспондента Володимира Ящука.



Як поінформував сайт Радивилівської РДА, акція була організована та проведена за підтримки місцевих органів влади: райдержадміністрації, районної ради, міської ради, Башарівської, Березинівської, Бугаївської, Дружбівської, Добриводської, Іващуківської, Жовтневої, Козинської, Крупецької, Михайлівської, Немирівської, Підзамчівської, Пляшевської, Пустоіваннівської, Рідківської, Сестрятинської, Ситненської, Теслугівської, Хотинської сільських рад, управління агропромислового розвитку, відділу освіти, методичного кабінету, станції юних натуралістів, районного будинку школяра, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів культури району та міста, Радивилівського районного відділу УМНС, територіального центру соціального обслуговування, Радивилівського професійного ліцею, філії «Радивилівський райавтодор», приватних підприємців В.Братащука, З.Гаврилюк, громадськості району, місцевих засобів масової інформації. За результатами проведення заходу на потреби військовослужбовців та учасників АТО із Радивилівського району зібрано 15921 грн.

Кошти, зібрані у Радивилові на Масляну, будуть спрямовані на благодійний рахунок Радивилівської районної організації Товариства сприяння обороні України. На засіданні Координаційного штабу Радивилівського району з підтримки Української армії дані кошти будуть розподілені відповідно до потреб наших солдат. Так, станом на сьогоднішній день, в учасників АТО із Радивилівщини є нагальна потреба у: тепловізорі, дизель-генераторі, 2 бензопилах із запасними ланцюгами та ключами і напильниками, 3 переносних радіостанціях, штурмовому рюкзаку на 25 літрів, сонячній батареї, 2-х розгрузках до бронежилета, військових формах-камуфляжі, бушлатах, рукавицях, наколінниках, налокітниках, гумових чоботях, спальних мішках, теплому одязі тощо. Координаційний штаб проводить закупівлю відповідної захисної та тактичної амуніції, індивідуального укомплектування, одягу та інших необхідних для військових речей.