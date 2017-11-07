У рамках відзначення 500-річчя Реформації

На Радивилівщині організовано День подяки Господу за життя, що відбувся у Радивилівському будинку культури за ініціативи протестантських релігійних громад району. Організаторів, учасників та гостей свята привітав голова Радивилівської районної державної адміністрації Олег Ващук.

У своєму виступі він зазначив, що традиція проведення Днів подяки для українського суспільства є новою, однак дуже потрібною. Голова адміністрації подякував представникам протестантських церков за організацію цього духовного заходу, висловивши надію, що День подяки стане ще одним традиційним для українців святом поряд з іншими великими християнськими святами.

«Враховуючи складні для України часи, ми маємо бути вдячні Богові за його милість, ця вдячність дозволяє нам покладатися не лише на власні сили, а й на допомогу Всевишнього», – сказав Олег Володимирович і побажав усім миру, добра, щастя, підтримки від ближніх та Господа Бога.

На виконання Указу Президента України «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» та на підтвердження високого визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій у розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України загалом та нашого краю зокрема – голова адміністрації вручив подяки Радивилівської районної державної адміністрації керівникам релігійних громад району Ярощуку В.І., Романюку А.А., Кондратюку М.С., Калашнікову В.Д., Орищину В.Ф.

(З сайту Радивилівської РДА).