У селі Безодня сталася масштабна пожежа на полі

Загоряння сухої трави сталося у селі Безодня Сестрятинської сільської ради в Радивилівському районі. Рятувальників викликали на допомогу.

11 серпня о 10.45 сталося загоряння поля площею 0,6 га, де росла суха трава, у Безодні Радивилівського району. Поки що ні причин виникнення пожежі, ні масштабу збитків рятувальна служба, яка гасила пожежу, не встановила.

У ДСНС нагадують про необхідність обережного поводження з вогнем у період літньої спеки. Адже маленьке багаття може призвести до масштабної пожежі на полях та в лісах.

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