У стрічку радивилівських новин

З метою підготовки до відзначення в Крупецькій об’єднаній територіальній громаді (Радивилівський район) 26-ї річниці незалежності України та Дня Державного прапора України і з метою забезпечення благоустрою, чистоти та порядку в громаді, збереження об’єктів благоустрою, створення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців, захисту довкілля, Крупецька сільська рада звернулася з проханням до керівників установ, підприємств, організацій, старост ради, жителів сіл вжити відповідних заходів.

Господарствами Радивилівського району обмолочено близько 6200 гектарів ранніх зернових культур, а це 60 відсотків від засіяних площ. За оперативними даними, сільськогосподарські підприємства зібрали понад 35 тисяч тонн збіжжя при середній урожайності 57 центнерів із гектара. Одним із флагманів цьогорічних жнив стала агрокорпорація „Крупець”. З року в рік тут одержують високі врожаї зернових та технічних культур. Зокрема, рекордний цьогорічний урожай становить: 75 ц/га озимої пшениці та 70 ц/га ярого ячменю. Нині сільгосппідприємства молотять озиму пшеницю та ячмінь. За даними Департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА, найвищої врожайності ранніх зернових та зернобобових культур досягнуто саме в господарствах Радивилівського району – 56,6 ц/га, далі йдуть господарства Млинівського – 54,3 ц/га та Демидівського – 52,1 ц/га районів.

На наступній сесії Радивилівської райради буде розглянуто й такі питання:

Інформація голови районної ради щодо стану об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад району (комунальній власності району).

Звіт голови районної державної адміністрації про здійснення райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень.

Про передачу із спільної власності територіальних громад Радивилівського району Радивилівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та закріпленого за ним майна

Про передачу із спільної власності територіальних громад Радивилівського району у комунальну власність Крупецької сільської ради майна, що перебуває на балансі Радивилівського районного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

З метою належної організації превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, на території України та Рівненщини зокрема тривають (до 31 серпня) профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Зокрема, працівники територіальних підрозділів Державної міграційної служби склали два протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 203 КУпАП стосовно іноземців, затриманих поліцейськими Рівненського районного та Радивилівського відділень поліції.

У неділю, 13 серпня, біля Радивилівського історичного музею відбудеться черговий показ фільму українського виробництва – під відкритим небом. Це буде перший фільм режисера Олега Бійми з його серіалу “Острів любові” (за сюжетами Олександра Олеся). Початок о 21.30.

Використані знімки творчої групи “ВИДИВО”.