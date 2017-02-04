У вагоні зі щебенем виявили мертву дитину

У Бродах Львівської області робітники, розвантажуючи вагони зі щебенем, виявили в одному з них труп немовляти.

“В Бродівське відділення поліції 2 лютого о 16.45 зателефонував 30-річний місцевий житель, який повідомив, що під час розвантаження вагону зі щебенем він виявив поліетиленовий пакет з тілом дитини”, – розповіли в поліції.

Як встановили правоохоронці, вагон прибув до Бродів з Рівненської області.

“Тіло дитини було направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Зараз правоохоронці встановлюють особу матері дитини, проводяться слідчі дії”, – додали у відомстві.

http://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-lvivskij-oblasti-u-vagoni-pid-chas-rozvantazhennja-pisku-vijavili-mertvogo-ditini-586193.html