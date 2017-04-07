У вчиненні злочину підозрюється лікар-анестезіолог

Радехівська місцева прокуратура скерувала до Бродівського районного суду обвинувальний акт стосовно лікаря-анастезіолога Бродівської центральної районної лікарні, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, тобто неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вини вказаного медика, в результаті неналежно проведених ним медичних маніпуляцій в квітні 2016 року у реанімаційному відділенні лікарні помер неповнолітній хлопчик. Висновками експертизи повністю доведено причиновий зв’язок між смертю дитини та неналежним наданням їй медичної допомоги вказаним лікарем.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні призначено на 13 квітня 2017 року на 14 год. 10 хв.

Зі сторінки Бродівського районного суду Львівської області у Фейсбуці.